Стало известно, где в Крыму больше всего любят отдыхать россияне

Ялта пользуется успехом у туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проведя анализ ушедшего летнего сезона на Крымском полуострове, отметили несколько особенностей.

Во-первых, хотя и отдых в Крыму подорожал 12 процентов, если сравнивать с прошлым годом, количество брони гостиниц и отелей в Крыму увеличилось на 34 процента.

Во-вторых, туристы отдыхали на 6 дней больше, чем летом 2020-го.

- Пандемийный 2020 год «научил» россиян больше ценить отдых с близкими и родными, и уже летом 2021-го, по статистике TVIL.RU, россияне больше на 5% стали ездить семьями и с детьми, чем в прошлом году, - отметили аналитики.

Если же говорить о цене вопроса, то дешевле всего дышать морским отдыхом в поселке городского типа Николаевка, дороже - в городе счастья Ялте.

Топ-10 популярных локаций Крыма этим летом (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки)

Ялта, 4216

Феодосия, 2876

Евпатория, 3080

Алушта, 3314

Севастополь, 3292

Судак, 2852

Алупка, 3123

Симферополь, 2408

Саки, 2699

Николаевка, 2273

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