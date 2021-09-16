Бывший гендиректор похоронной компании в Ялте пойман на мошенничестве

В Крыму бывший директор похоронной компании пойдет под суд за мошенничество Фото: "КП" Архив

Возбуждено уголовное дело против бывшего генерального директора похоронной компании в Ялте за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По версии следствия, обвиняемый заключал договоры на изготовление ритуальной атрибутики, лично получал готовые товары, но предприятию не передавал. Также он заключил с местным жителем договоры на аренды автомобилей, которые использовались для нужд фирмы. Однако средства контрагент не получил.

Таким образом, обвиняемый выручил нечестным путем более 1,1 миллиона рублей, которые потратил на собственные нужды.

- После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения настоящее уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд Республики Крым для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.

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