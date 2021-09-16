В Крыму сократилась очередь в детские сады

Полностью ликвидировать очереди в детские сады удалось в 3 муниципалитетах и 5 районах Крыма. Фото: Архив КП

В очереди в детские сады в Крыму стоит 6906 детей в возрасте от 0 до 8 лет, сообщили КП-Крым в Министерстве образования республики. При этом еще весной в листе ожидания было около 11 тысяч детей.

С начала этого года в республике открыли 12 новых детских садов. Один из них был реконструирован в крымской столице, еще один – в жилом доме в Симферополе - был выкуплен у застройщика. 2 модульных детских сада построили в Ленинском районе и Феодосии, 8 капитальных – в Симферополе, Судаке, Сакском, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

- До конца года еще планируется открыть 3 детских сада в Симферополе, 1 модульный в Евпатории еще 2 модульных в Симферополе, а также 2 в Симферопольском районе, - сообщили в Министерстве образования РК.

На сегодняшний день 100%-ная доступность дошкольного образования обеспечена в Джанкое, Красногвардейском районе, Красноперекопске и Красноперекопском районе, Первомайском, Раздольненском и Советском районах, а также в Феодосии.

Больше всего детей ожидают места в детский сад в Симферополе. Дошкольным образованием здесь обеспечены 81,71% малышей. Дефицит мест чиновники объясняют значительным увеличением численности населения в крымской столице. Чуть меньше очередь в детсады в Ялте.

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