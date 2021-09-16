Киеву предложили заминировать Черное море, чтобы усилить боевой потенциал Украины Фото: Анна КИРИЕНКО

Властям Украины предложили заминировать Черное море, чтобы усилить боевой потенциал страны. Это будет эффективным оружием массового уничтожения кораблей России.

- Стоимость мины – 30 тысяч долларов, а стоимость ремонта крейсера – 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей, – цитирует ForPost директора украинского научно-производственного объединения «КЛИВЕР» Оксану Врублевскую.

По ее словам, устанавливать мины необходимо в два рубежа: на расстоянии 10-15 километров от берега и в 50 километрах от мыса Тарханкут.

По мнению профессора Академии военных наук, директора проекта по новым технологиям и международной безопасности Вадима Козюлина, Украина сможет заминировать Черное море, только если ей удалось сохранить запасы, доставшиеся по наследству от Советского Союза.

- Нашей стороне реагировать на это ни к чему, поскольку это просто коммерческое выступление, – приводит СМИ слова эксперта.

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