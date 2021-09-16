КЖД начала проверку уязвимых мест после инцидента с экстремалами на крышах поездов

Житель Благовещенска проехал по Крымскому мосту на товарном поезде. Фото: скрин из видео Дмитрия Дементьева

Крымская железная дорога проводит внутреннее расследование ситуации с доступом посторонних к железнодорожным составам. Об этом КП-Крым сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций ФГУП «КЖД» Станислав Сумароков.

Проверка уязвимых мест систем безопасности началась после появления в социальных сетях видео, выложенных молодыми людьми, путешествующих в товарных составах или на крышах поездов.

- В настоящее время ведется расследование данного инцидента. Такие опасные нарушения, как и популяризация их в Интернете, недопустимы. Подано заявление в полицию, будут проведены соответствующие мероприятия. Уверены в неотвратимости наказания за такое нарушение закона. Также уже предприняты все необходимые меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем, - сообщил Станислав Сумароков.

Накануне правоохранители задержали 31-него жителя Благовещенска, Амурской области, который выложил в сеть видео своего путешествия в Крым на товарном поезде, обойдя камеры видеонаблюдения и ускользнув от проверяющих. Парню грозит штраф за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте.

Еще одно видео в соцсети прислал крымчанин Олег Вольный. На ролике отчетливо видно, что съемка велась с крыши пассажирского поезда, который в ночное время суток проехал по Крымскому мосту.

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