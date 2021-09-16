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Общество16 сентября 2021 14:17

В Керчи нашли вандалов, разбивших вазоны на Митридатской лестнице

Один из них готов возместить ущерб
Юлия МАРКИНАЮлия МАРКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Полиция нашла парней, которые "по пьяни" разбили вазоны на исторической достопримечательности в Керчи. Фото: Архив КП

Полиция нашла парней, которые "по пьяни" разбили вазоны на исторической достопримечательности в Керчи. Фото: Архив КП

Полиция в Керчи установила личности вандалов, которые разбили вазоны на Малой Митридатской лестнице. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

- В результате проведенных проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции УМВД России по городу Керчи задержали местного жителя 1999 года рождения, который сознался в повреждении каменных ваз на Митридатской лестнице. Задержанный рассказал, что он и два его друга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ради забавы столкнули с постамента несколько каменных ваз,- сообщили в МВД РК.

Задержанный молодой человек заявил, что готов возместить причиненный ущерб. Сейчас сотрудники полиции опрашивают его друзей и устанавливают сумму ущерба, нанесенного вследствие противоправных действий.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

По данным МВД, за порчу муниципального имущества предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность в зависимости от размера причиненного ущерба.

Несколько каменных вазонов на Малой Митридатской лестнице были повреждены 14 сентября, в день празднования Дня города в Керчи.

Большая и Малая Митридатские лестницы были открыты после реконструкции в конце июня. Из-за коронавирусных ограничений торжественную церемонии открытия не проводили. Реконструкция лестниц длилась полтора года, ее стоимость составила порядка 700 миллионов рублей. Митридатские лестницы в Керчи являются объектом культурного наследия.

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