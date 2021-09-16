В Керчи нашли вандалов, разбивших вазоны на Митридатской лестнице

Полиция нашла парней, которые "по пьяни" разбили вазоны на исторической достопримечательности в Керчи. Фото: Архив КП

Полиция в Керчи установила личности вандалов, которые разбили вазоны на Малой Митридатской лестнице. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

- В результате проведенных проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции УМВД России по городу Керчи задержали местного жителя 1999 года рождения, который сознался в повреждении каменных ваз на Митридатской лестнице. Задержанный рассказал, что он и два его друга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ради забавы столкнули с постамента несколько каменных ваз,- сообщили в МВД РК.

Задержанный молодой человек заявил, что готов возместить причиненный ущерб. Сейчас сотрудники полиции опрашивают его друзей и устанавливают сумму ущерба, нанесенного вследствие противоправных действий.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

По данным МВД, за порчу муниципального имущества предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность в зависимости от размера причиненного ущерба.

Несколько каменных вазонов на Малой Митридатской лестнице были повреждены 14 сентября, в день празднования Дня города в Керчи.

Большая и Малая Митридатские лестницы были открыты после реконструкции в конце июня. Из-за коронавирусных ограничений торжественную церемонии открытия не проводили. Реконструкция лестниц длилась полтора года, ее стоимость составила порядка 700 миллионов рублей. Митридатские лестницы в Керчи являются объектом культурного наследия.

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