В Крыму сотрудники ГИБДД помогли беременной добраться в роддом

В Бахчисарайском районе инспекторы ДПС ГИБДД помогли роженице добраться до роддома Фото: Архив "КП"

Утром 2 сентября в Бахчисарайском районе женщина обратилась к инспекторам дорожно-патрульной службы с просьбой помочь ее сестре добраться до роддома. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, беременная находилась в автомобиле, застрявшем в длинном дорожном заторе.

Инспекторы поняли серьезность ситуации и согласились сопроводить роженицу до приемного покоя родильного отделения.

- На своем служебном автомобиле, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, сотрудники полиции сопроводили автомобиль с роженицей до медицинского учреждения в Симферополе, после чего бережно передали ее в руки медиков, – говорится в сообщении.

Благодаря оперативным действиям страж порядка беременная женщина вовремя успела в медицинское учреждение.

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