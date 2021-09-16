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Общество16 сентября 2021 14:05

В Крыму сотрудники ГИБДД помогли беременной добраться в роддом

Из-за пробок на дороге роженица могла не успеть в медучреждение
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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В Бахчисарайском районе инспекторы ДПС ГИБДД помогли роженице добраться до роддома

В Бахчисарайском районе инспекторы ДПС ГИБДД помогли роженице добраться до роддома

Фото: Архив "КП"

Утром 2 сентября в Бахчисарайском районе женщина обратилась к инспекторам дорожно-патрульной службы с просьбой помочь ее сестре добраться до роддома. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, беременная находилась в автомобиле, застрявшем в длинном дорожном заторе.

Инспекторы поняли серьезность ситуации и согласились сопроводить роженицу до приемного покоя родильного отделения.

- На своем служебном автомобиле, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, сотрудники полиции сопроводили автомобиль с роженицей до медицинского учреждения в Симферополе, после чего бережно передали ее в руки медиков, – говорится в сообщении.

Благодаря оперативным действиям страж порядка беременная женщина вовремя успела в медицинское учреждение.

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