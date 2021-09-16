Часть крымчан осталась без воды из-за аварии на водных сетях

Некоторые жители Крыма остались без воды из-за аварии на сетях Фото: Архив "КП"

Специалисты устраняют последствия аварии, которая привела к отключениям воды в трех городах и нескольких селах Крыма, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Симферополе краны остались сухими на улицах Луговая, Тепличная, Овощная, Совхозная и прилегающих к ним. По планам, водоснабжение по указанным адресам должны восстановить до 18.00. Также временные отключения воды зафиксированы на улицах Батурина (в домах № 14 и 16), Туристов, Проводников, Москалева и переулках Альпинистов и Проводников. Ограничено водоснабжение и в пригородном селе Мирное.

В Керчи краны остались сухими до 19.00 на улицах Генерала Петрова, Голощапова, Алиева, Лазо, Войкова, Энгельса, Перовской, Степана Разина, Розы Люксембург, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Сакко, Суворова, Славы, 1-го Мая, 3-й Самострой.

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