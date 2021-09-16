В Симферополе более 300 гвардейцев получили новые квартиры

В Крыму более 300 росгвардейцев получили ключи от новых квартир. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В Симферополе 300 сотрудников Росгвардии получили ключи от новых квартир. Как сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов, вопросу жилищного обеспечения военных уделяется особое внимание, поскольку социальные гарантии лежат в основе достойных условий жизни.

- Войска Росгвардии выполняют важные и ответственные задачи по охране общественного порядка, общему обеспечению безопасности на территории республики, – сообщил Аксенов.

Он добавил, что крымские власти окажут всестороннюю поддержку военным и содействие в подведении инфраструктуры, а также в решении других задач. Кроме того, в планах ведомства строительство жилья в Керчи.

- Мы всегда готовы поддержать такие социально значимые инициативы. Уверен, что все цели будут достигнуты совместными усилиями, – заключил Аксенов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50