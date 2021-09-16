Участники «Тавриды» отправили друзьям и близким 2 тысячи открыток с видами Крыма

Две тысячи открыток с видами Крыма отправили участники фестиваля в разные уголки страны.

В этом году одним из партнеров Молодежного образовательного форума «Таврида», который проходил в бухте Капсель под Судаком с июня по сентябрь, стал известный косметический бренд «Крымская Роза».

Компания обеспечила безопасность этого масштабного события, передав для участников, спикеров, кураторов, представителей сми 12 тысяч флаконов средства с антибактериальным эффектом. Кроме того, волонтеры, которые помогали в проведении «Тавриды», а также известные гости увезли с собой наборы косметики крымского производителя.

12 тысяч антисептиков использовали в рамках Тавриды

В рамках фестиваля «Таврида-Арт» у участников была возможность подписать и отправить родным и близким открытки с видами Крыма, которые «Крымская Роза» выпустила в 2020 году к 90-летию компании. В результате по всей стране разлетится около двух тысяч открыток с приветами из Крыма.

- Благодарим компанию «Крымская Роза» за плодотворное сотрудничество, предоставление антисептической продукции, подарки и проведение такой трогательной социальной акции «Привет из Крыма». Надеемся, что в будущем реализуем еще множество интересных и креативных проектов, - отметила Анна Можаровская, руководитель службы маркетинга и работы с партнёрами АНО «Центр развития культурных инициатив», выступившего организатором Арт-кластера «Таврида».

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