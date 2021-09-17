В Крыму стартовало голосование на выборах в Госдуму

На избирательных участках Крыма стартовало голосование. Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации Симферополя

В Крыму началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва, избирательные участки начали работать в 08.00 утра в Республике Крым и Севастополе.

На этих выборах участвуют 14 партий, официально зарегистрированные Центральной избирательной комиссией. Всего на территории республики действует 1131 избирательный участок, 37 из них – в медучреждениях, один – в симферопольском СИЗО и еще один – на территории международного аэропорта «Симферополь». Участки в больницах и СИЗО будут открыты только 19 сентября, участок в аэропорту – на протяжении трех дней голосования.

В Крыму образовано три одномандатных избирательных округа: симферопольский округ №19, керченский округ №20 и евпаторийский округ №21.

Все участки обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты от COVID-19. Также на самых крупных из них действуют пункты вакцинации, где все желающие смогут сделать прививку от ковида.

Кроме того, чтобы избежать нарушений закона, на всех участках численностью более одной тысячи избирателей установлены камеры видеонаблюдения. Кандидаты и представители партий смогут по заявке просмотреть запись.

Найти свой избирательный участок можно на сайте.

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