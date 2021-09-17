Сеть медицинских центров «Вита-Мед» в Севастополе приглашает на прием всю семью

Все доктора «Вита-Мед» - это высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы.
Сеть медицинских центров «Вита-Мед» в Севастополе предлагает широкий перечень услуг для пациентов всех возрастов, в том числе и для детей.
Сеть медицинских центров имеет в своем составе пять структурных подразделения: Клинику для взрослых, Педиатрический центр для детей, Центр лечения зрения и два Семейных центра.
Таким образом, запланировать поход в «Вита-Мед» может как каждый пациент в отдельности, так и вся семья – это значительно сэкономит и время, и средства.
- Более того, если по какой-то причине Вы или Ваш ребенок не могут лично обратиться в «Вита-мед», у медцентра есть услуга вызова врача на дом, - сообщают в сети медцентров «Вита-Мед».
Все доктора «Вита-Мед» - это высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы, участники всероссийских и международных форумов, авторы авторитетных публикаций. Доктора находят индивидуальный подход к каждому пациенту, чтобы внимательно изучать каждый конкретный случай.
Эффективность лечения обеспечивает также и новейшее диагностическое оборудование нового поколения, гарантирующее наиболее точные результаты в самые кратчайшие сроки. А прямое сотрудничество «Вита-Мед» с лучшими лабораториями сохраняет качество исследований по доступным ценам.
Контакты в Севастополе
Педиатрический центр
пр. Ген. Острякова 69а
Тел: +7 978 256 000 3
Центр лечения зрения
Генерала Острякова 246а
Тел: +7 978 256 000 5
Семейный Центр
пр.Героев Сталинграда 36а
Тел: +7 978 256 000 1
Семейный Центр
пр. Победы 12
Тел: +7 978 256 000 1
Клиника для взрослых
пр. Генерала Острякова 36а
Тел: +79782560001
Сайт: http://vitamed-sev.ru/
Имеются противопоказания! Необходимо проконсультироваться со специалистом
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