Сеть медицинских центров «Вита-Мед» в Севастополе приглашает на прием всю семью

Все доктора «Вита-Мед» - это высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы.

Сеть медицинских центров «Вита-Мед» в Севастополе предлагает широкий перечень услуг для пациентов всех возрастов, в том числе и для детей.

Сеть медицинских центров имеет в своем составе пять структурных подразделения: Клинику для взрослых, Педиатрический центр для детей, Центр лечения зрения и два Семейных центра.

Таким образом, запланировать поход в «Вита-Мед» может как каждый пациент в отдельности, так и вся семья – это значительно сэкономит и время, и средства.

- Более того, если по какой-то причине Вы или Ваш ребенок не могут лично обратиться в «Вита-мед», у медцентра есть услуга вызова врача на дом, - сообщают в сети медцентров «Вита-Мед».

Все доктора «Вита-Мед» - это высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы, участники всероссийских и международных форумов, авторы авторитетных публикаций. Доктора находят индивидуальный подход к каждому пациенту, чтобы внимательно изучать каждый конкретный случай.

Эффективность лечения обеспечивает также и новейшее диагностическое оборудование нового поколения, гарантирующее наиболее точные результаты в самые кратчайшие сроки. А прямое сотрудничество «Вита-Мед» с лучшими лабораториями сохраняет качество исследований по доступным ценам.

Контакты в Севастополе

Педиатрический центр

пр. Ген. Острякова 69а

Тел: +7 978 256 000 3

Центр лечения зрения

Генерала Острякова 246а

Тел: +7 978 256 000 5

Семейный Центр

пр.Героев Сталинграда 36а

Тел: +7 978 256 000 1

Семейный Центр

пр. Победы 12

Тел: +7 978 256 000 1

Клиника для взрослых

пр. Генерала Острякова 36а

Тел: +79782560001

Сайт: http://vitamed-sev.ru/

Имеются противопоказания! Необходимо проконсультироваться со специалистом

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