В Крыму серийный похититель кур и велосипедов приговорен к тюрьме

В Крыму поймали серийного вора Фото: Архив "КП"

В Крыму приговорен к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы безработный 47-летний местный житель за совершение 20 эпизодов преступлений, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Установлено, что с апреля 2019 года по ноябрь 2020 года подсудимый проникал в жилые дома, помещения, хранилища и выносил оттуда домашнюю птицу, велосипеды и предметы бытовой утвари. Ущерб от его действий оценен на сумму более чем в 40 тысяч рублей.

Также мужчина ответит за то, что в ходе ссоры с соседом ударил его по голове сельскохозяйственным инструментом.

- Согласившись с позицией прокурора, суд приговорил нарушителя к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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