Крым и Никарагуа заключат соглашение о сотрудничестве

Крым и Никарагуа подготовили к подписанию соглашение о сотрудничестве. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа в РФ Альбой Асусеной Торрес Мехия. Он отметил, что с делегацией удалось подготовить платформу для дальнейшего сотрудничества.

- Благодарю вас за то, что нашли время в своем графике для посещения Крыма. Разрешите поздравить вас с 200-летием независимости Республики Никарагуа, которое празднуется в эти дни. Руководством вашей страны было принято важное решение об открытии консульства в российском Крыму. Это первое иностранное консульство в нашей республике, – сказал глава Крыма.

Альба Асусена Торрес Мехия передала приветствие и наилучшие пожелания крымчанам от Президента Никарагуа.

- Большое спасибо, господин Аксенов, для меня большая честь и удовольствие находиться в кругу моих друзей. Действительно, мы отмечаем особую дату – 200-летие независимости стран Центральной Америки, и я надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться успешным путем. Передаю приветствие для всех жителей Республики Крым, – заявила посол Никарагуа.

Кроме того, в настоящий момент в процессе подготовки находится проект рамочного соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Республикой Никарагуа и Республикой Крым.

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