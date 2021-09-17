На археологические раскопки ежегодно съезжаются люди из разных регионов

Полное интервью можно посмотреть в эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Архив "КП"

На летние экспедиции чаще всего приезжают молодые люди и студенты. Как сообщил доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ им. Вернадского Игорь Храпунов в эфире радио «Комсомольская правда», в раскопках участвуют люди с разных уголков страны и самых разных специальностей.

- Большинство - это люди 20-35 лет. Трудно даже перечислить все регионы, из которых они приезжают, но все стремятся именно в Крым, - говорит специалист.

По его словам, для некоторых любителей это своеобразный отдых. Например, однажды в раскопках под Симферополем участвовал 65-летний инженер, который приехал на экспедицию в свой законный отпуск.

- Он провел с нами две недели абсолютно бесплатно. Делал то же самое, что и остальные – работал лопатой, раскапывал артефакты. И даже потом приезжал в свои выходные, - отмечает археолог.

Для всех желающий крымские археологи предоставляют жилье, питание и регулярные экскурсии, но количество людей в группах строго ограничено. Все зависит от финансирования экспедиции.

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