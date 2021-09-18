В Крыму оценили намерения Киева ввести санкции против организаторов выборов в Крыму

В Совфеде отреагировали на планы Киева ввести санкции против причастных к организации выборов в Крыму Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен ввести санкции против лиц, причастных к организации думских выборов в Крыму.

- Необходимо напомнить нашим украинским соседям, что граждане России независимо от пола, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, других обстоятельств имеют право избирать, быть избранными. Выборы состоятся при любой политической погоде, – цитирует RT крымского сенатора Ольгу Ковитиди.

Она также подчеркнула, что никакие решения иностранных государств не изменят положений главного для россиян закона страны.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации по результатам референдума 2014 года. Однако власти Украины и рад стран Запада не приняли российский статус полуострова.

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