Военные в Симферополе рассказали детям о безопасности на дорогах

В столице Крыма сотрудники ВАИ провели для первоклассников урок безопасности. Фото: пресс-служба Черноморского флота

В Симферополе сотрудники ВАИ провели занятие по безопасности дорожного движения для первоклассников местной гимназии №9, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Военнослужащие объяснили и продемонстрировали школьникам, как нужно правильно переходить улицы и перекрестки на светофорах и при их отсутствии. Затем в ходе занятия участники разыграли ситуации, которые могут возникнуть на улицах города.

- Цель проведения данной акции – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и сокращение несчастных случаев с участием детей на дорогах в республике, – говорится в сообщении.

Уточняется, что урок безопасности прошел на специальной площадке, оборудованной имитационными элементами. На ней размещены знаки, светофоры, пешеходные переходы и перекрестки.

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