Эксперты назвали «скучными» нынешние выборы в Крыму

Выборы в Крыму проходят прозрачно и тихо. Фото: Архив КП.

По мнению экспертов, нынешние выборы в Крыму проходят достаточно «скучно» по сравнению с предыдущими - с фейками и вбросами быстро разбираются, а фальсификации в условиях видеонаблюдения невозможны.

- Считаю, что выборы в Севастополе и Крыму проходят честно, процесс совершенно прозрачный. Открыты Центры общественного наблюдения, где каждый гражданин может увидеть избирательный участок в онлайн режиме. При таких условиях наблюдения невозможны никакие фальсификации. Выборы проходят с высоким уровнем легитимности. Кроме того, хочется отметить, что Центры общественного наблюдения достаточно оперативно разбираются фейками и вбросами, которые появляются в нашем информационном пространстве, - отметил политолог Сергей Юхин.

По мнению политического обозревателя Сергея Веселовского, на участках созданы все условия для максимально прозрачного голосования.

- Я проголосовал на участке. Всем избирателям поясняют, куда они могут сообщить о нарушениях или оказываемом на них давлении. По опыту могу сделать вывод, что нынешние выборы в Крыму проходят «скучно», по сравнению с прошлыми годами. Все максимально прозрачно и тихо. Если и есть какие-то вбросы, то их опровергают очень быстро. А у крымчан эти фейки вызывают только улыбку,- сказал Веселовского.

Явка на участках должна увеличиться к концу дня, считает политолог Сергей Мельничук. По его мнению у граждан продолжает сохраняться интерес к политике.

- За прошедшие два дня, явка по стране составила 31% (в Крыму - 34), очевидно, что к концу дня показатель увеличится. Свидетельствует это в первую очередь о том, что интерес к политике у граждан сохраняется. Можно смело говорить о том, что политическая культура в России находится на высоком уровне, вопреки распространённому заблуждению. Вопреки заявлениям внесистемной оппозиции, организация избирательного процесса позволяет бороться с любыми формами фальсификаций, при достаточной активности и заинтересованности граждан, - отметил Сергей Мельничук.

Политолог Денис Батурин отмечает, что все нарушения и жалобы на выборах в Крыму фиксируются. В случае необходимости с ними разбирается Следственный комитет.

- В общественные штабы по наблюдению за выборами может прийти каждый и с помощью камер видеонаблюдения следить за ходом голосования на участках. Добрались до Крыма и международные наблюдатели из Франции и Сербии. Кроме видеонаблюдения с доступом для всех желающих, на многих избирательных участках установлены КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), которые исключают любые манипуляции, поскольку бюллетени сканируются и подсчет голосов происходит автоматически. Все жалобы, нарушения фиксируются и с ними разбирается Избирком Крыма, а если надо и Следком,- сказал Батурин.

Сегодня заключительный день выборов в Госдуму РФ. Голосование стартовало 17 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора голосование разбили на три дня, чтобы избежать распространения коронавируса.

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