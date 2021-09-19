В упавшем под Форосом автомобиле находился подросток и беременная женщина

В Крыму с обрыва упал автомобиль с пассажирами. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РК

В автомобиле, который упал со скалы в районе Фороса, находились четыре человека, среди которых 13-летний подросток и беременная женщина. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. В ведомстве отметили, что росгвардейцы, патрулировавшие участок, первыми пришли на помощь пострадавшим.

- Военнослужащие специального моторизованного батальона Росгвардии капитан Павел Дудка и водитель ефрейтор Роман Воронцов, проезжая по старому севастопольскому шоссе, возле православного храма «Воскресения Христова» (Форосская церковь), заметили сорвавшийся с обрыва автомобиль, который находился в перевернутом состоянии. В салоне автотранспорта находились четыре пассажира, среди которых 13 летний подросток и беременная женщина, - говорится в сообщении.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением на мокром серпантине. Фото: Управление Росгвардии по РК

Отмечается, что спустившись к месту ДТП, росгвардейцы сообщили о происшествии сотрудникам экстренных служб - скорой медицинской помощи и МЧС, одновременно помогая пострадавшим покинуть транспортное средство.

По данным управления МВД по РК, ДТП произошло горной дороге Гончарное – Ялта. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением на мокрой дороге, и машина сорвалась в обрыв.

В салоне автомобиля находилось 4 человека. Фото: ГУ МЧС по РК

По предварительной информации, в автомобиле находилась семья туристов из Санкт-Петербурга. Погибших в результате аварии нет. Все они госпитализированы.

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