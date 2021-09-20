Крымские ученые узнали, почему дельфины близко подплывают к людям

Белобочка. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

У берегов Крымского полуострова обитает три вида дельфинов - азовки, афалины и белобочки.

- Черноморские белобочки — одни из самых малоизученных в мире, и мы дорожим каждой минутой, проведенной рядом с ними, - сообщили сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

В сентябре зоозащитники встретили в море группы белобочек, которая вела себя не совсем обычно. Сначала китообразные делали вид, что не видят катер, который с заглушенным мотором находился неподалеку.

Но затем они подплыли к судну с людьми на борту поближе.

- Они оказывались буквально вплотную к борту, зависая на месте и выпуская из дыхала большие, бурно лопающиеся на поверхности воды пузыри, которые «на дельфиньем» означают то, что можно описать словом «excitement» — яркая эмоция, удивление, - отмечают ученые.

Когда была просмотрена запись подводной камеры, то ситуация прояснилась:

- Причиной такого поведения (бесстрашного подхода на расстояние в несколько десятков сантиметров от человека) стали рыбы, которые искали укрытие под дном лодки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50