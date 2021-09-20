Центризбирком РФ не нашел грубых нарушений на думских выборах в Крыму

Наблюдатели ОП не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Крыму. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В Крыму не выявлено ни одного нарушения во время проведения думских выборов, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

По ее словам, подобные прецеденты были зафиксированы в других субъектах РФ, бюллетени были признаны недействительными. Некоторых членов комиссии пришлось отстранить от должности. Правоохранители на данный момент продолжают проверки.

По словам Председателя Общественной палаты РК Александра Форманчука, в Крыму наблюдается высокая степень организации избирательного процесса. Все общественные наблюдатели принимали активное участие в выборах.

Он уточнил, что все нарушения не носили характера грубых, не являлись преднамеренными. Те нарушения, которые выявляли, – мелкие. Их оперативно устраняли, в том числе и те, на которые обращали внимание общественные наблюдатели.

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