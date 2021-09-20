Стали известны итоговые результаты выборов в Госдуму в Крыму

Фото: Архив "КП"

По данным Избирательной комиссии Крыма, в республике наибольшее количество голосов получила партия «Единая Россия». За нее на думских выборах проголосовали 63,33% крымчан.

На втором месте, как сообщил председатель комиссии Михаил Малышев, находится партия КПРФ с результатом в 9,15% голосов. На третьем ЛДПР - 7,7%, СРЗП набрала 5,93%, а «Новые люди» - 3,96%.

Лидерами по одномандатным округам стали тоже кандидаты от «Единой России». Так, Алексей Черняк набрал 49,37% голосов, Константин Бахарев 63,6%, а Леонид Бабашов - 58,17%.

Общая явка избирателей составила 49,75%.

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