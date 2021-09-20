Житель Симферополя обокрал квартиры матери и тещи на 150 тысяч рублей

Грабителя задержали, ему грозит тюремный срок Фото: Архив "КП"

В симферопольское отделение полиции обратились две местные жительницы и рассказали, что кто-то обокрал их квартиры, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По словам первой потерпевшей, злоумышленник вынес из ее дома шуруповерт, стоимостью 5 тысяч 500 рублей и банковскую карту, с которой в последующем были списаны 25 тысяч рублей. У второй заявительницы пропал телевизор, стиральная машина и духовая печь. Стоимость ущерба женщина оценила на 120 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержали 40-летнего сына одной из потерпевших, злоупотребляющего спиртными напитками и наркотическими средствами, – говорится в сообщении.

Уточняется, что вторая потерпевшая приходилась задержанному тещей. Все награбленное мужчина сдал в ломбард, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти и шести лет соответственно.

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