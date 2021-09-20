После сильных дождей к выходным в Крыму снова станет тепло

В эти дни температура воздуха на полуострове будет держаться на уровне 20 градусов. Фото: Архив "КП"

После холодной и дождливой недели погода в Крыму наладится, сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального гидрометцентра.

- Начиная с 25 числа, осадки будут прекращаться. Температура воздуха постепенно повысится на три-пять градусов. Будет довольно комфортная погода, - отмечает заместитель начальника Крымского гидрометцентра.

В эти дни температура воздуха на полуострове будет держаться на уровне 20 градусов.

Заметим, с 21 числа в Крыму ожидается прохождение холодного фронта и сильные ливни. В МЧС напоминают, что при непогоде высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики

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