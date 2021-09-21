Погода в Крыму на 21 сентября: дожди и тепло до +19

Температура воды в Черном море 20…22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 сентября на Крымском полуострове синоптики обещают везде и всюду дожди, как и прежде, в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 16...18°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе дождь, гроза. Ветер северо-западный до 15 м/с. Днем 17…19°.

На Южном берегу Крыма тоже стало прохладнее, в Ялте, как информирует gismeteo.ru, всего +14…19°, скорость юго-западного ветра 2-10 м/с. Дождь.

В Евпатории +15…17°, скорость северо-западного ветра 4-8 м/с. Дождь.

В Феодосии тепло 14…17°, скорость северного ветра 4-11 м/с. Дождь.

В Керчи всего +15…17°, скорость северо-западного ветра 4-12 м/с. Дождь.

Температура воды в Черном море 20…22°.

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