У Музея обороны Севастополя новый глава

Новому директору Музея обороны Севастополя предстоит разобраться в накопившихся проблемах. Фото: ForPost

У Музея обороны Севастополя теперь новый руководитель – Михаил Смородкин. Он планирует завершить уже начатые проекты, а также наладить непростые отношения в трудовом коллективе.

- Попрощались с предыдущим руководителем, отношения остались добрые, теплые, ничего особенного, – цитирует ForPost Смородкина.

Он уточнил, что на данный момент еще не имеет точного плана дальнейших действий, но пообещал во всем разобраться. Ему также предстоит решить вопрос с увольнением постоянных сотрудников учреждения.

Уточняется, что бывшему директору Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Александру Баркову Минкульт РК не продлил контракт. Соответствующее решение было принято после обращения сотрудников музея в генпрокуратуру и к президенту России Владимиру Путину.

- Задача музея – быть открытым для жителей города Севастополя, для гостей города и соответственно доделать то, что недоделано на данный момент в плане благоустройства территории, – приводит СМИ слова Смородкина.

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