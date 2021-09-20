Симферопольский Дом художника передадут в ведение минкультуры Крыма

Здание может стать частью Симферопольского художественного музея Фото: Архив "КП"

Здание Дома художника, что в центре Симферополя, передадут в ведение министерства культуры Крыма, сообщили КП-Крым в пресс-службе ведомства.

- В настоящее время проводятся мероприятия по передаче вышеуказанного имущества в ведение Министерства культуры Республики Крым с целью дальнейшего использования в развитии культурной жизни Крыма и популяризации изобразительного искусства местных мастеров, а также недопущения изменения целевого использования помещений здания, - отметили в пресс-службе.

В Минкультуры также добавили, что в дальнейшем здание может стать частью Симферопольского художественного музея. Сейчас в его коллекции около 10 тысяч произведений декоративно-прикладного искусства, живописи, графики и скульптуры отечественных и зарубежных мастеров XVI-XXI вв. Также в музее проводятся тематические лекции, посвященные разным личностям, периодам и явлениям, и работает семейная изостудия.

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