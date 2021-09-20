В Керчи организовали импровизированный мемориал в память о погибших в Перми

Импровизированный мемориал памяти погибшим при стрельбе в Перми. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

На площади Ленина в центре Керчи организован импровизированный мемориал в память о погибших студентах Пермского госуниверситета. С утра здесь были зажжены поминальные свечи, каждый желающий мог возложить цветы.

Свои соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Перми выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

Подобный инцидент со стрельбой в учебном заведении в Керчи произошел в 2018 году. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Утром 20 сентября студент Пермского государственного национального исследовательского университета устроил стрельбу на территории вуза. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 24. Нападавшего задержал сотрудник ДПС: он ранил стрелявшего, после чего оказал ему первую помощь. Кроме огнестрельного оружия, нападавший молодой человек имел при себе патроны и нож. По данным Минздрава, у 19 пострадавших огнестрельные ранения, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек. 21 сентября в Пермском крае объявлен днем траура.

Подобный инцидент со стрельбой в учебном заведении произошел в Керчи 17 октября 2018 года. 18-летний студент Политехнического колледжа Владислав Росляков заложил в здании колледжа самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу по сверстникам. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек – студенты и преподаватели учебного заведения. Еще 67 человек пострадали. Это стало крупнейшим массовым убийством в учебном заведении в Европе.

По версии следствия, после совершения преступления Росляков направился в библиотеку колледжа, где выстрелил себе в голову из ружья.

Мемориал памяти погибших в керченском политехе власти Крыма пообещали установить к третьей годовщине трагедии. Не так давно на городском кладбище Керчи начались подготовительные работы. Мемориал будет изготовлен в форме простреленной ученической тетради, из которой вырывается в небо стая жаворонков.

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