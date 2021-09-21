В Крыму пропал 61-летний мужчина

Щедрин Владимир Алексеевич. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым

В паблике поисково-спасательного отряд «ЛизаАлерт» Крым появился новый тревожный пост.

- Помогите найти человека! Пропал Щедрин Владимир Алексеевич, 61 год (1959 года рождения) село Новосельское, Черноморский район, - сообщают волонтеры, отмечая, что он исчез из поля зрения родных и близких больше недели тому назад - 12 сентября.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. Владимир Щедрин был одет в серые спортивные брюки, синюю футболку и такого же цвета мокасины.

Поисковики просят:

- Если вы видели человека - звоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный)

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