В МИД Турции заявили, что думские выборы в Крыму не имеют юридической силы

В Турции заявили, что не признают выборы в ГД в Крыму Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Выборы в Госдуму, прошедшие в Крыму 17-19 сентября, не имеют юридической силы для Анкары, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич.

Напомним, полуостров вошел в состав Российской Федерации по результатам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя. Ряд стран, в том числе США и Украина, не признают российский статус полуострова. Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и считает полуостров незаконно аннексированным.

- Соответственно, результаты, в той мере, в какой они касаются Крыма, выборов в Государственную Думу России, прошедших 17-19 сентября 2021 года в Крыму, не имеют юридической силы для Анкары, – заявил Бильгич.

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