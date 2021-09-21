Ялта оказалась в десятке самых «зеленых» городов России

Туристы в Ялту едут круглый год Фото: Надежда ДАЦЮК

Ялта попала в десятку самых «зеленых» городов России. Рейтинг составили специалисты сервиса бронирования жилья tvil.ru по результатам опроса в соцсетях

Так, лидером оказался южный город Сочи. За него проголосовало 23% россиян. И это неспроста: общая площадь лесов в регионе Большого Сочи составляет около 350 тысяч га

На втором месте в рейтинге стоит Горно-Алтайск. В Горно-Алтайском крае покрыто лесами 81,6% территории.

В тройке лидеров оказалась и Ялта. Известно, что площадь Ялтинского горно-лесного заповедника составляет больше 14 тысяч га.

Кроме того, в десятку попали Петрозаводск, Новосибирск, Уфа, Тольятти, Пермь, Иркутск и Кемерово.

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