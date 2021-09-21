Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика21 сентября 2021 13:04

Власти Симферополя ищут средства на благоустройство набережной реки Салгир

Также необходимо продолжить очистку русла водной артерии
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Русло реки Салгир продолжат расчищать, это позволит избежать возможных подтоплений

Русло реки Салгир продолжат расчищать, это позволит избежать возможных подтоплений

Фото: Архив "КП"

Администрация Симферополя начнет искать средства на третий этап благоустройства набережной реки Салгир в городе.

- На данный момент переделываем титул проекта. Это нужно, чтобы правильно определить объемы предстоящих работ по расчистке русла реки Салгир. Это очень важная работа, там есть нюансы, связанные с законодательным оформлением работы, – цитирует канал «Крым 24» главу местной администрации Валентина Демидова.

Он добавил, что чистка русла водной артерии позволит минимизировать риски подтоплений прилегающих территорий во время обильных осадков.

- Сейчас будем обращаться в Совет министров Республики Крым, чтобы были предусмотрены средства на третий этап, в том числе с расчисткой русла и с установкой уличной мебели и малых архитектурных форм, – заключил глава администрации Симферополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50