Власти Симферополя ищут средства на благоустройство набережной реки Салгир

Русло реки Салгир продолжат расчищать, это позволит избежать возможных подтоплений Фото: Архив "КП"

Администрация Симферополя начнет искать средства на третий этап благоустройства набережной реки Салгир в городе.

- На данный момент переделываем титул проекта. Это нужно, чтобы правильно определить объемы предстоящих работ по расчистке русла реки Салгир. Это очень важная работа, там есть нюансы, связанные с законодательным оформлением работы, – цитирует канал «Крым 24» главу местной администрации Валентина Демидова.

Он добавил, что чистка русла водной артерии позволит минимизировать риски подтоплений прилегающих территорий во время обильных осадков.

- Сейчас будем обращаться в Совет министров Республики Крым, чтобы были предусмотрены средства на третий этап, в том числе с расчисткой русла и с установкой уличной мебели и малых архитектурных форм, – заключил глава администрации Симферополя.

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