Дом для реабилитированных граждан в Симферополе почти достроен

На завершающей стадии строительство дома для реабилитированных граждан в Симферополе. Фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Республики Крым

Рабочие завершают строительство дома для реабилитированных граждан в Симферополе, сообщил представитель службы заказчика ГКУ РК «Инвестстрой РК» Марсель Мугатабаров.

По его словам, на данный момент продолжаются пусконаладочные работы и работы по благоустройству прилегающей территории. Всего в здании 18 однокомнатных квартир, 9 двухкомнатных и 9 трехкомнатных.

- Объект оснащен подъемником для малогабаритных групп населения, современными системами пожаротушения, сигнализации и так далее. Проект реализуется в рамках ФЦП, на работы было выделено 105 миллионов рублей, – цитирует пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Республики Крым Мугатабарова.

По планам, объект должен быть введен в эксплуатацию до конца 2021 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50