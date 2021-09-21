В Детском парке Симферополя обновили Городок безопасности

В Симферополе реконструировали Городок безопасности дорожного движения. Фото: Валентин Демидов/facebook

В Симферополе 21 сентября состоялось торжественное открытие обновленного Городка безопасности дорожного движения в Детском парке, сообщил глава местной администрации Валентин Демидов. Это знаковое событие для маленьких жителей крымской столицы и их родителей.

- Видим, как стремительно меняется наш город. Обновляется инфраструктура, в том числе строятся новые дороги. Растет количество транспорта, растет интенсивность движения на улицах Симферополя. Очень важно создать условия, чтобы наши дети были в безопасности, чтобы повышалась культура поведения на дорогах, – сообщил мэр города.

Открытие обновленного объекта станет значимым событием для маленьких симферопольцев. Фото: Валентин Демидов/facebook

Он выразил уверенность, что обновленный объект станет значимым вкладом в развитие крымской столицы. Также Валентин Демидов выразил благодарность всем, кто принимал участие в работах.

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