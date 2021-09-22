Погода в Крыму на 22 сентября: осадки и тепло до +17

В Симферополе днем тепло до +15°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 сентября на Крымском полуострове довольно свежий, если обращать внимание на показания уличного термометра, четверг. По-прежнему актуально штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 13...15°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный до 12 м/с. Тепло 15…17°.

В городе счастья Ялте, как информирует gismeteo.ru, всего +12…17°, скорость западного ветра 2-9 м/с. Небольшой дождь.

В Евпатории +13…14°, скорость северо-западного ветра 3-6 м/с. Пасмурно.

В Феодосии тепло 11…15°, скорость северо-западного ветра 5-10 м/с. Небольшой дождь.

В Керчи свежо, всего +13…15°, скорость северо-западного ветра 4-12 м/с. Небольшой дождь.

Остывает потихоньку и Черном море, температура воды 19…22°.

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