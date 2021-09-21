Путепровод над подходами к Крымскому мосту взяли под охрану

Путепровод над авто и ж/подходами к Крымскому мосту будет под охраной. Фото: ФГУП «УВО Минтранса России»

Крымский отряд Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» заступил на охрану путепровода через автомобильную и железную дороги в створе Шоссе Героев Сталинграда в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Договор, позволяющий повысить уровень защищенности объекта, заключен с ГУП «Крымавтодор»

По словам руководителя подразделения транспортной безопасности Олега Добровольского, работники обеспечат общественный порядок на охраняемой территории, пресекая противоправные посягательства путём круглосуточного видеоконтроля.

В чрезвычайных ситуациях дежурные смены государственной охраны проведут оперативное взаимодействие с МЧС России и другими территориальными правоохранительными структурами.

Под защитой Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса также находятся тоннели региональных и федеральных трасс, мосты, трубопроводы, периметры аэропортов и морские порты, другие объекты транспортной инфраструктуры, а также административные здания заказчиков услуг охраны.

Ранее стало известно, что блогер из Благовещенска незамеченным проехал в товарном поезде через Крымский мост. Также видео с крыши пассажирского поезда снял крымчанин. КЖД начала проверку уязвимости своей системы безопасности.

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