В Симферополе поймали наркоторговцев с 30 свертками гашиша

Против жителей Краснодарского края возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе сотрудники полиции ночью задержали двух граждан, которые имели при себе наркотические вещества. Уточняется, что нарушители прибыли на полуостров из Краснодарского края.

Как пишет ForPost, при досмотре 22-летнего парня стражи порядка нашли в его рюкзаке 10 свертков с гашишем, а у его 35-летней сожительницы в нижнем белье обнаружен 21 сверток с веществом аналогичного происхождения.

- Как пояснили задержанные, запрещенные вещества они приобрели на одном из сайтов, с целью дальнейшего размещения в тайники-закладки на территории Симферополя, – цитирует СМИ сообщение пресс-службы.

При досмотре места проживания задержанных стражи порядка собрали достаточно улик для того, чтобы доказать их причастность к незаконной деятельности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

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