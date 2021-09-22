«Око центр» проводит лечение и диагностику болезней глаз у детей любого возраста

В клинике также можно безболезненно сделать рефракцию и измерение внутриглазного давления специальными приборами 2WIN и ICEA.

Центр Лазерной микрохирургии глаза «Око центр» проводит лечение и диагностику офтальмологических заболеваний у детей любого возраста.

В частности, в «Око центре» ребенок может пройти полный спектр офтальмологических обследований, включая дополнительные методы исследования, такие как УЗИ глаза, компьютерная томограмма сетчатки, корнеотопограмма. В клинике также можно безболезненно сделать рефракцию и измерение внутриглазного давления специальными приборами 2WIN и ICEA.

- Также доступно аппаратное лечение заболеваний глаз при таких патологиях, как спазм аккомодации, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие, амблиопия. Лечение проходит на самых современных аппаратах, таких как Амблиокор и Синоптофор, - сообщают специалисты «Око центра».

Все методы лечения в Центре лазерной микрохирургии глаза комфортны для вашего ребенка и полностью безболезненны.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА