В Симферополе адвокат пойдет под суд за взятку в 120 тысяч рублей

Уголовное дело против адвоката-мошенника направлено в Киевский районный суд Симферополя Фото: Архив "КП"

В Симферополе перед судом предстанет адвокат, которому предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, в декабре прошлого года к обвиняемому обратилась местная жительница за услугой. Уточняется, что юридическая помощь требовалась ее сыну, в отношении которого правоохранители проводили процессуальную проверку.

Он обманул женщину, заверив, что у него есть знакомые в органах правопорядка, в том числе в МВД России, которые помешают возбуждению уголовного дела. За услугу подсудимый потребовал 120 тысяч рублей. Нарушителю удалось убедить свою клиентку заплатить внушительную сумму, однако после этого он был задержан.

- В ходе следствия обвиняемый свою вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, – говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело против адвоката направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

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