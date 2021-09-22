Житель Ялты задержан за ложное сообщение о минировании объекта в городе

В Ялте задержали злоумышленника, который дал заведомо ложное сообщение об акте терроризма Фото: Архив "КП"

В Ялте полицейскими задержан 44-летний мужчина, который дал ложное сообщение об акте терроризма.

- По линии «102» в дежурную часть полиции поступило сообщение об угрозе безопасности граждан на одном из строительных объектов, расположенном в пригороде Ялты, цитирует КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

На место оперативно отправились наряды из числа оперативных групп ОВД, а также представители иных служб со спецтехникой. В результате проверки объекта правоохранители не обнаружили опасных предметов, представляющих угрозу.

Стражам порядка удалось задержать «шутника», от которого поступило заведомо ложное сообщение. Мужчина не смог дать внятных объяснений своему поступку, но признался, что после звонка избавился от сим-карты, с которой был сделан вызов. Стражи порядка изъяли у злоумышленника три мобильных телефона.

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