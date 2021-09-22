Министр строительства и архитектуры Крыма покинул свой пост

Министр строительства и архитектуры Крыма ушел в отставку. Фото: Михаил Храмов/Вконтакте

В отставку ушел министр строительства и архитектуры Республики Крым. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте правительства РК. Чиновник занимал должность почти три года.

- Принять отставку Храмова Михаила по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра строительства и архитектуры Республики Крым 22 сентября 2021 года согласно поданному заявлению, – говорится в тексте документа.

Храмов был назначен на должность министра строительства и архитектуры РК 24 декабря 2018 года. До этого с 2014 года он исполнял обязанности начальника управления строительного контроля и ценообразования департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, замдиректора департамента, также был первым заместителем директора и директором ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».

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