Министра строительства и архитектуры Крыма отправили в отставку

Фото: feo.rk.gov.ru

Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов ушел в отставку. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

- Постановляю принять отставку Храмова Михаила Михайловича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра строительства и архитектуры Республики Крым 22 сентября 2021 года согласно поданному заявлению, - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РК.

Напомним, Михаил Храмов стал министром строительства и архитектуры Крыма в конце 2018 года. Он родился в Севастополе, работал в правительстве города, а также в строительном управлении Черноморского флота.

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