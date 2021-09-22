Пострадавшие при потопе в Крыму начнут получать выплаты 23 сентября

С 23 сентября начнутся выплаты людям, чье имущество пострадало или было утеряно в результате летних подтоплений в Крыму. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В Крыму 23 сентября начнутся выплаты на ремонт жилых помещений, пострадавших в результате ЧС в регионе, сообщили в пресс-службе главы Республики Крым. Также материальную помощь получат те, кому необходимо приобретать новое жилье.

Напомним, что выплаты будут осуществляться в размере 6 тысяч рублей на ремонт каждого квадратного метра пострадавшего помещения. Матпомощь на покупку нового жилья составит 55 тысяч 506 рублей за 1 квадратный метр.

Глава Крыма уточнил, что из бюджета республики будет выделено дополнительно 92 миллиона рублей для компенсации стоимости приобретенных жилых помещений 33 аварийным домовладениям.

Те граждане, которые к настоящему моменту восстановили свои дома, истратив собственные средства, также получат компенсации – по 6 тысяч рублей на каждый квадратный метр отремонтированного помещения.

- Комиссии, которые будут выходить на места для подтверждения факта проделанного ремонта, ранее уже фиксировали наличие повреждений. Никаких проблем в таком случае не будет, – цитирует пресс-служба Аксенова.

Как сообщила Елена Романовская, заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК, право на получение выплат за отремонтированные помещения имеют граждане, в домовладениях которых муниципальные комиссии составили акты по оценке ущерба.

После получения выплат собственник имущества должен провести ремонт до 15 декабря текущего года. Если ремонт не будет выполнен, деньги вернутся в бюджет. Покупка нового жилья также должна быть произведена до 15 декабря текущего года.

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