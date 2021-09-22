В СевГУ пройдет молодежный инновационный фестиваль UNIFEST 2021

Фото: uni-fest.ru

В Севастопольском государственном университете 24 сентября пройдет молодежный фестиваль UNIFEST 2021. В этом году мероприятие проведут оффлайн 24 сентября с 10 утра до 9 вечера.

Организаторы мероприятия - Севастопольский государственный университет при поддержке Правительства Севастополя, Ресурсного Молодежного Центра, Федерального агентства по делам молодежи.

В прошлом году молодежный фестиваль собрал на платформе YouTube больше пяти тысяч зрителей. В этом году организаторы ждут не меньше.

Программа достаточно насыщенная. На центральной площади UNIFEST организуют телемост с Санкт-Петербургом, где будет проходить спуск на воду инновационного исследовательского судна «Пионер-М». Кроме того, планируется презентация мобильной лаборатории «Кванториум», выставка технологий и робототехники, лекции от приглашенных спикеров и блогеров, презентация вакансий от топовых компаний Крыма и Севастополя. Также на территории фестиваля будет работать медиацентр.

Молодежь сможет принять участие в конкурсах, узнать о профессиях будущего и посмотреть экстремальное шоу флайбордов на воде.

Фестиваль пройдет по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, 7, «Голландия».