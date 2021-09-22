Где в Симферополе и Севастополе 23 сентября отключат электричество

Свет отключат в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 сентября часть Симферополя и Севастополя на несколько часов останется без электроэнергии.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Чешмеджи, 2-36 (чет), 1-33 (нечет)

ул. Дертколь, 1-36

ул. Узловая, 20, 26

ул. Тав-Даир, 2-24 (чет)

ул. Аджы-Эли, 2-16 (чет), 20-30 (чет), 1-25 (нечет)

пер. Дертколь, 1-11 (нечет)

ул. Бетховена, 42, 44, 51, 53

ул. Битакская 40-50(чет), 25

ул. Комсомольская, 2, 27, 29

ул. Федько, 4, 6

ул. Снайперов 4-16 (чет), 1-29(нечет)

пер. Альпинистов 8/14-38(чет), 17-47(нечет)

ул. Локомотивная, 1, 2-4/34(чет), 3

ул. Москалёва 21-27(чет), 45, 47

ул. Азовская 2-28(чет), 1-31(нечет),

пер. Альпинистов/Азовская, 26/10,

ул. Ухтомского/Азовская, 35/2,

пр-т Победы, 144/21, 150-192(чет), 125,

ул. Надинского 2-20(чет), 1-17(нечет),

ул. Перегонец 44-64(чет), 37-49 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

п. ГРЭС: ул. Кустарниковая 1-5; ул. Турбинная 2-4,17-53,1-15; ул. Яблочкова 32-38; ул. Шатурская 2-16,1-11,18-28,19-27; ул. Каширская 1-А,1-39,1-Б

с 12.00 до 17.00

пр. Гагарина 17-Б

с 9.00 до 11.00

пр. Октябрьской Революции, 35-37

с 9.00 до 13.00

мыс Сарыч; ул. Севастопольская зона ЮБК 2

ул. Сары-Синап, 2-4,8-12,20,42,50,58,1-7,11-15,21-23,29,45

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Коломийца 13,17

ул. Лоцманская 2-4(чет), 1-11(нечет)

ул. Маршала Геловани 9

с 9.00 до 17.00

п. Пироговка: пер. Горина 7-15; туп. Озерный; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 22-а; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-11; ул. Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12.

с 7.00 до 17.00

с. Терновка: ул. Родниковая 6-8(чет),14, 1-11(нечет), КСП «Память Ленина» уч. 388, 389, 368, пай370, пай371; ул. Зеленая 2-18(чет), 1-13(нечет); пер. Конторский 2-4(чет), 3-а,1-5 (нечет); ул. Ленина 2,6-18(чет), 7-15(нечет); ул. Балаклавская 2-16(чет), 1-17(нечет); ул. Горная 14-18(чет),24-38(чет),15-37(нечет),40, 1-13 (нечет),41; ул. Чакыл-Мале 2-8(чет), 1-13(нечет), 16, 17,21-23(нечет); ул. Куйбышевская 1-б; ул. Гагарина 2-6(чет), 1-7(нечет); ул. Комсомольская 2-16(чет), 1-19 (чет),23; ул. Советская 2-22(чет), 1-17(нечет); ул. Молодежная 2-12(чет),18-32(чет),36-38(чет), 1-29(нечет),37-39(нечет); ул. Садовая 2-10(чет),14-60(чет), 1-9(нечет),15-69(нечет),65-71(нечет); ул. Королева 10, 1-3(нечет),9-11(нечет); ул. Молодежная 14-16(чет),34; ул. Горная 2-8(чет),12, 1,5,13

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