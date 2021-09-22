Спасатели МЧС за последние сутки устранили последствия двух аварий в Крыму

Автомобиль сильно пострадал в аварии. Фото: пресс-служба МЧС по РК

За последние сутки спасатели в Крыму ликвидировали последствия двух аварий, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Информация о первом ДТП на автодороге Коктебель – Феодосия поступила 21 сентября в 15.15. Пострадал один человек, ему требовалась медицинская помощь. К месту происшествия выдвинулась дежурная смена в составе 3-х человек, сотрудники скорой помощи и ГИБДД.

- По прибытии спасатели выяснили, что во время движения у автомобиля «ВАЗ 2107» лопнуло заднее колесо, в результате чего машина выехала в кювет и столкнулась с деревом, – говорится в сообщении.

На месте инцидента были приняты необходимые противопожарные меры, чтобы не допустить возникновения пожара. Сотрудники МЧС эвакуировали автомобиль на дорожное полотно, а пострадавшего передали сотрудникам скорой.

Еще одно ДТП произошло в тот же день в районе пгт. Коктебель (городской округ Феодосия). Информация о происшествии поступила в 18.27. В аварии пострадал мотоциклист, который не справился с управлением и съехал с дороги. На место происшествия отправилась спасательная группа, медработники и ГИБДД.

Мотоциклист не справился с управлением и съехал с дороги. Фото: пресс-служба МЧС по РК

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