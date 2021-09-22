Как в Крыму проходит подготовка к отопительному сезону

В Крыму продолжается активная подготовка к отопительному сезону Фото: Архив "КП"

В Крыму за последние несколько суток значительно похолодало, однако подготовка к отопительному сезону в республике еще не закончена.

- На сегодня завершается подготовка по ряду объектов теплоснабжения, Министерство здравоохранения сейчас завершает капитальный ремонт внутренних систем отопления в ряде медицинских учреждений. Плановая дата итоговой проверки, которую проводит Ростехнадзор, – с 10 октября, – цитирует Крымская газета министра жилищно-коммунального хозяйства РК Сергея Донца.

По последним данным, готовность объектов здравоохранения к осенне-зимнему периоду составляет 78%, а объектов образования – более 95%. Общий процент готовности муниципалитетов по Республике Крым на конец недели был на уровне 92%.

- Ситуация достаточно динамичная, мы ее контролируем. Еженедельно подводим итоги и анализируем проведение работ. Рисков срыва отопительного сезона нет. Так, готовность многоквартирных домов составляет более 90%, – цитирует издание главу администрации Симферополя Валентина Демидова.

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