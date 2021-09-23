Одному из лидеров меджлиса* ужесточили обвинение за диверсию в Крыму

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Одному из организаторов подрыв газопровода в Крыму Нариману Джелялову ужесточили обвинение. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. Нариман Джелялов - один из руководителей меджлиса*.

Напомним, что 23 августа произошел подрыв газопровода в поселке Перевальное. Было задержано трое подозреваемых в диверсии - посредник Джелялов и непосредственные исполнители Асан и Азиз Ахметовы. По данным ФСБ к подрыву газопровода причастно территориальное подразделение украинской разведки в Херсоне.

Все задержанные были арестованы до 4 ноября. Наримана Джелялова обвиняли в пособничестве, а теперь, по версии ФСБ, он обвиняется в совершении диверсии в составе организованной группы (п."а", ч. 2 ст. 281 УК РФ), а также в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке и ношении взрывчатых веществ в составе организованной группы (ч.4 ст. 222.1 УК РФ). По этим статьям, по данным адвоката, Джелялову грозит до 20 лет лишения свободы.

- Свою вину в инкриминируемых деяниях Нариман не признает. Давать показания на дополнительном допросе он отказался, воспользовавшись правом обвиняемого не давать показания, - добавил Николай Полозов.

*запрещенная в РФ экстремистская организация

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