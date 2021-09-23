Депутаты приняли отставку вице-премьера правительства Крыма

Фото: Евгений Кабанов/Facebook

Отставку вице-премьера Крыма Евгения Кабанова приняли депутаты Госсовета РК во время дистанционного голосования.

По данным пресс-службы парламента, за отставку отдали голоса 73 депутата. Официально Кабанов покинет должность после подписания указа главой Крыма.

Ранее глава РК вынес вопрос об отставке Кабанова на рассмотрение парламента.

Напомним, Евгений Кабанов стал вице-премьером в правительстве Крыма 27 ноября 2018 года. Он курировал реализацию ФЦП в республике и сферы строительства и транспорта. До этого Кабанов был депутатом Госсовета РК, а также руководил строительными предприятиями.

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