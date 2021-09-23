В Симферополе ярмарочные цены ниже рыночных на 20% – Минпром РК

На еженедельных ярмарках в городе Симферополе цены на сельхозпродукцию зафиксированы на 20% ниже рыночных Фото: Архив "КП"

Сотрудники Министерства промышленной политики Республики Крым проверили цены товаров, которые были представлены на сельскохозяйственных ярмарках в Ялте, Симферополе, Керчи и Армянске, сообщили в пресс-службе Минпрома РК.

Выяснилось, что товары на прилавках ярмарок от крымских производителей ниже рыночных в среднем на 20%. Это позволило стабилизировать цены на овощи «борщевого набора». Картофель и свекла продавались в диапазоне от 20 до 22 рублей за килограмм, на лук и морковь продавались по цене от 15 рублей за килограмм, капуста от 30 рублей за килограмм.

По планам, в Симферополе будут организованы расширенные ярмарки 25 сентября 2021 года. Они пройдут на трех площадках: на улице Киевская, 177, Севастопольская, 80/3 и Бела Куна/Кечкеметская.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50